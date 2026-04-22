Госдума обсудит предоставление служебного жилья космонавтам

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят законопроект о наделении госкорпорации «Роскосмос» правом предоставлять служебные жилые помещения космонавтам, а также проект закона о ратификации соглашения между правительствами РФ и Никарагуа о военном сотрудничестве.
Во втором чтении будет рассмотрен проект закона, которым предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ. Законопроект был вынесен на рассмотрение Госдумы сенатором Муратом Хапсироковым и депутатом ГД Денисом Кравченко.
Сейчас полномочия по включению жилья в специализированный жилищный фонд и предоставлению его гражданам есть только у органов власти РФ. Законопроектом предлагается наделить такими полномочиями Роскосмос. По мнению авторов законопроекта, обеспечение жильем космонавтов является социально значимым вопросом и стратегически важным для ракетной отрасли.
Также депутаты рассмотрят проект закона о ратификации соглашения между правительствами РФ и Никарагуа о военном сотрудничестве, подписанное в сентябре 2025 года.
По мнению авторов проекта, ратификация соглашения будет в том числе способствовать развитию и укреплению сотрудничества между странами в военной области и обеспечит защиту интересов граждан РФ, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции Республики Никарагуа.
Ужесточение требований к висковому дистилляту.
Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, ужесточающий требований к производителям вискового дистиллята. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов. Поправки вносятся в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Законопроект предлагает ужесточить требования к производителям вискового дистиллята, а также организациям — соискателям соответствующей лицензии, распространив на них требования, установленные для производителей этилового спирта, сообщил ТАСС соавтор инициативы, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. В последнее время наблюдается существенный рост объемов производства висковых дистиллятов: по данным Росалкогольтабакконтроля, в 2023 году рост по сравнению с 2022 годом составил 2,5%, в 2024 году — 54%, в 2025 — 60%. Такая статистика может свидетельствовать о том, что на фоне ужесточения с 2024 года требований к производителям этилового спирта происходит переток объемов производства из сферы производства этилового спирта в производство вискового дистиллята, считает депутат.