Госдума обсудит предоставление служебного жилья космонавтам

Законопроект предлагает ужесточить требования к производителям вискового дистиллята, а также организациям — соискателям соответствующей лицензии, распространив на них требования, установленные для производителей этилового спирта, сообщил ТАСС соавтор инициативы, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. В последнее время наблюдается существенный рост объемов производства висковых дистиллятов: по данным Росалкогольтабакконтроля, в 2023 году рост по сравнению с 2022 годом составил 2,5%, в 2024 году — 54%, в 2025 — 60%. Такая статистика может свидетельствовать о том, что на фоне ужесточения с 2024 года требований к производителям этилового спирта происходит переток объемов производства из сферы производства этилового спирта в производство вискового дистиллята, считает депутат.