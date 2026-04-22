В ГД предложили существенно расширить «белые списки»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Так называемые белые списки нужно распространить на малый бизнес и самозанятых, чья работа завязана на интернет. Письмо с таким предложением премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направила группа отраслевых предпринимателей, экспертов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, текст есть в распоряжении ТАСС.
«Главное — эти “белые списки” должны быть широкими. Речь не о десятке крупных компаний, а о сотнях тысяч предпринимателей по всей стране. Малый бизнес, который торгует через интернет — от локальных производителей до небольших онлайн-магазинов — должен быть защищен», — сказал Гусев ТАСС. По его словам, в «белые списки» необходимо включать не только крупнейшие цифровые платформы, но и малые компании, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, для которых интернет является единственным каналом ведения бизнеса.
Кроме того, предлагается включить в «белые списки» проверенных пользователей, чьи номера мобильных телефонов связаны с подтвержденными аккаунтами на «Госуслугах». Для таких пользователей предлагается не ограничивать мобильный интернет.
По мнению авторов письма, необходимо также четко разграничить понятия «VPN-сервисы» и «VPN-протоколы». «Без VPN-протоколов не может работать ни один крупный бизнес и ни одна государственная система. Это не инструмент обхода, а базовая технология защиты данных. Поэтому важно сформировать “белый список” именно таких протоколов», — отметил Гусев. Еще одно предложение — предоставить аккредитованным российским ИТ-компаниям легальный доступ к ключевым инструментам разработки, включая зарубежные библиотеки и репозитории. «Это позволит не только сохранять темпы создания отечественного ПО, но и оперативно адаптировать цифровые решения под новые задачи, укрепляя технологический суверенитет страны», — говорится в документе.
Среди авторов инициативы, помимо Гусева — председатель правления ассоциации «Руссофт» Сергей Вотяков, председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, председатель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев и аналитик в сфере телекоммуникаций и мобильных устройств Эльдар Муртазин. Как считают авторы письма, предлагаемые меры позволят обеспечить баланс между требованиями безопасности и развитием цифровой экономики, а также предотвратить потери для малого и среднего бизнеса.