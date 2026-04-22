Всероссийский студенческий корпус спасателей отмечает 25-летие

ВСКС был основан в 2001 году по инициативе МЧС России. Первой крупной задачей для добровольцев стало обеспечение безопасности туристов и паломников Соловецкого архипелага в навигацию 2002 года. А первой ЧС, в ликвидации которой они приняли участие, стало наводнение в Южном федеральном округе. Всего же они помогали в ликвидации 50 федеральных и региональных ЧС: тушили лесные пожары в Центральной России, Тюменской области, Красноярском и Забайкальском краях, ЛНР, боролись с наводнениями в Иркутской, Оренбургской, Курганской областях, на Кубани, Алтае, Дальнем Востоке и в Крыму, останавливали степные пожары в Забайкалье. Некоторые добровольцы встречают юбилей своей организации в Дагестане, где помогают в ликвидации последствий дождевых паводков.