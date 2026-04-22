Всероссийский студенческий корпус спасателей отмечает 25-летие

ВСКС основали в 2001 году по инициативе МЧС России.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Крупнейшая в РФ молодежная добровольческая организация в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) отмечает 25 лет со дня основания.

«Четверть века назад началась история организации, которая объединила тысячи неравнодушных людей. Корпус прошел большой путь — от первых студенческих отрядов до сильной сплоченной команды. За плечами — сотни выездов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуациях, также участие в гуманитарных миссиях», — сказал руководитель ВСКС Евгений Козеев.

ВСКС был основан в 2001 году по инициативе МЧС России. Первой крупной задачей для добровольцев стало обеспечение безопасности туристов и паломников Соловецкого архипелага в навигацию 2002 года. А первой ЧС, в ликвидации которой они приняли участие, стало наводнение в Южном федеральном округе. Всего же они помогали в ликвидации 50 федеральных и региональных ЧС: тушили лесные пожары в Центральной России, Тюменской области, Красноярском и Забайкальском краях, ЛНР, боролись с наводнениями в Иркутской, Оренбургской, Курганской областях, на Кубани, Алтае, Дальнем Востоке и в Крыму, останавливали степные пожары в Забайкалье. Некоторые добровольцы встречают юбилей своей организации в Дагестане, где помогают в ликвидации последствий дождевых паводков.

С началом СВО студенты-спасатели одними из первых прибыли в Ростовскую область для помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. Там же был развернут оперативный штаб и центр гуманитарной помощи. С 2024 года они открыты в Белгороде и Курске.

Сейчас ВСКС объединяет 280 студенческих и 230 школьных отрядов общей численностью более 10 тыс. подготовленных добровольцев.

