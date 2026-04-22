Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Челси» проиграл пятый матч подряд в чемпионате Англии, не забив голов

Лондонский клуб разгромно проиграл «Брайтону» и опустился на 7-е место в турнирной таблице.

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. «Брайтон» со счетом 3:0 дома разгромил «Челси» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Ферди Кадиоглу (3-я минута), Джек Хиншелвуд (56) и Дэнни Уэлбек (90+1).

«Челси» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Англии. В этих матчах команда не забила ни одного мяча. Лондонцы с 48 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. «Брайтон» набрал 50 очков и поднялся на 6-ю строчку, опередив «Челси».

В следующем туре «Брайтон» 2 мая на выезде сыграет с «Ньюкалом». «Челси» 4 мая примет «Ноттингем Форест».