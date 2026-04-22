«Челси» проиграл пятый матч подряд в чемпионате Англии, не забив голов

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. «Брайтон» со счетом 3:0 дома разгромил «Челси» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Ферди Кадиоглу (3-я минута), Джек Хиншелвуд (56) и Дэнни Уэлбек (90+1).
«Челси» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Англии. В этих матчах команда не забила ни одного мяча. Лондонцы с 48 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. «Брайтон» набрал 50 очков и поднялся на 6-ю строчку, опередив «Челси».
В следующем туре «Брайтон» 2 мая на выезде сыграет с «Ньюкалом». «Челси» 4 мая примет «Ноттингем Форест».