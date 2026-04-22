Россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии

Единая биометрическая система (ЕБС) — государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе — бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с применением современных технологий.