Россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. С 1 июля 2026 года продать квартиру и совершить другие сделки с недвижимостью можно будет при помощи биометрии, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Вместо подписи можно будет использовать биометрию, то есть упростится процесс взаимодействия покупателя-продавца, а сейчас, чтобы совершить сделку удалённо, нужно предварительно подать в Росреестр своё согласие на электронную регистрацию сделок», — сказал он.
По мнению главы комитета, сделки с недвижимостью с использованием биометрии позволят снизить риск мошеннических операций. «Я уверен, что использование биометрических данных, конечно, подтвержденных соответствующими структурами, снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились», — отметил Аксаков.
Единая биометрическая система (ЕБС) — государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. В их числе — бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу — по паспорту или с применением современных технологий.