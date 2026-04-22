Глава РКС Степашин рассказал о буме детской литературы в России

Сейчас 80% детских книжек на рынке — от отечественных писателей, рассказал президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Источник: Аргументы и факты

Детская литература в России переживает бум. «Если до 2020 года она была в основном иностранная, то сейчас 80% детских книжек на рынке — от отечественных писателей», — рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru, приуроченном к Всемирному дню книг и авторского права, президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Степашин также привел данные всероссийского опроса, посвященного детскому чтению. «Результат меня потряс. Оказывается, почти 20% родителей первую книгу читают детям уже в 2 года. Казалось бы, ну что ребенок в два года запомнит? Но что-то действительно в его голове откладывается, и формируется уже другой человечек», — отметил собеседник aif.ru.

При этом Степашин посетовал на высокую стоимость книг. «Детская книга дороговата. Я подготовил письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который курирует книжную отрасль в правительстве — с тем, чтобы хотя бы с детской литературы снять НДС, и тогда она станет процентов на пятьдесят дешевле. Бюджет потеряет всего 1,5 млрд рублей, зато польза для семей с детьми будет ощутимая», — отметил глава РКС.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте здесь.

