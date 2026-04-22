В Домодедово приземлился самолет МЧС с вывезенными из Ливана россиянами

Самолёт МЧС России, выполнявший эвакуационный рейс из Ливана, благополучно приземлился в московском аэропорту Домодедово. На его борту находились граждане России и члены их семей, решившие покинуть зону конфликта.
Ранее этот же транспортный Ил-76 доставил в Бейрут более 27 тонн гуманитарной помощи. После разгрузки самолёт принял на борт пассажиров для обратного рейса в Россию.
Всего эвакуацией воспользовались 73 человека, среди которых были 33 ребёнка. Операция прошла в рамках усилий по обеспечению безопасности граждан в условиях обострения ситуации в регионе.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение, совершённое на миротворческие силы всемирной организации в Ливане, где при атаке погиб один французский военнослужащий и ещё трое пострадали.