Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Домодедово приземлился самолет МЧС с вывезенными из Ливана россиянами

Самолёт МЧС России, на котором из Ливана вывезли россиян и членов их семей, приземлился в Домодедово.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт МЧС России, выполнявший эвакуационный рейс из Ливана, благополучно приземлился в московском аэропорту Домодедово. На его борту находились граждане России и члены их семей, решившие покинуть зону конфликта.

Ранее этот же транспортный Ил-76 доставил в Бейрут более 27 тонн гуманитарной помощи. После разгрузки самолёт принял на борт пассажиров для обратного рейса в Россию.

Всего эвакуацией воспользовались 73 человека, среди которых были 33 ребёнка. Операция прошла в рамках усилий по обеспечению безопасности граждан в условиях обострения ситуации в регионе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение, совершённое на миротворческие силы всемирной организации в Ливане, где при атаке погиб один французский военнослужащий и ещё трое пострадали.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше