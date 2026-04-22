На следующей неделе повысится риск снижения курса доллара. На сколько укрепится рубль

— На будущей неделе рубль ещё может получать поддержку от налогового периода, пики — 27 и 30 апреля. В то же время сколь-нибудь ощутимого разворота инвалют вверх после фискальных платежей не ждём, скорее после их небольшого технического отскока рубль продолжит набирать силу. По нашим оценкам, в концовке апреля и в течение мая эффект от высоких мартовских цен на энергоносители может транслироваться в курс наиболее выраженно. Правда, в любое время в ситуацию может вмешаться Минфин, досрочно вернувшись на рынок с операциями по бюджетному правилу. В ведомстве допускали, что дожидаться июля не станут. Пока же пауза в операциях работает за нацвалюту, — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.