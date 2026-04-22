Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглые писатели и артисты за границей никому не нужны, считает Степашин

Степашин: уехавшие писатели и артисты за границей отрабатывают свой хлеб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший премьер-министр России, президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин заявил, что уехавшие из России писатели и артисты за границей никому не нужны, а своими высказываниями они «отрабатывают свой хлеб».

«Когда человек сбегает за границу, ему, видимо, надо там как-то отрабатывать свой хлеб. Вот они и шлепают языком что попало. Хотя на самом деле за границей они никому не нужны, поверьте. Ни беглые писатели, ни поэты, ни артисты с певицами», — сказал он в интервью aif.ru.