Более 70 россиян эвакуированы из Бейрута в Москву, среди них 33 ребёнка

Более 70 россиян эвакуированы из Ливана во вторник 21 апреля, самолёт уже приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Об этом информирует пресс-служба МЧС. Сообщается, что на борту находятся граждане РФ и члены их семей, почти половина пассажиров — несовершеннолетние.