Более 70 россиян эвакуированы из Бейрута в Москву, среди них 33 ребёнка

Более 70 россиян эвакуированы из Ливана во вторник 21 апреля, самолёт уже приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Об этом информирует пресс-служба МЧС. Сообщается, что на борту находятся граждане РФ и члены их семей, почти половина пассажиров — несовершеннолетние.
«В подмосковном аэропорту Домодедово совершил посадку самолет Ил-76 МЧС России. Спецрейсом осуществлен вывоз 73 граждан РФ и членов их семей, в том числе 33 ребенка, пожелавших покинуть зону военного конфликта», — сказано в релизе.
Ранее сообщалось, что специальный борт российского МЧС вылетел в Бейрут с грузом гуманитарной помощи для жителей Ливана, пострадавших от последствий военного конфликта. Всего отправлено 27 тонн гуманитарного груза.
Обратным рейсом из Бейрута в Москву самолет МЧС увёз граждан РФ и членов их семей, которые пожелали покинуть зону конфликта. Вывоз россиян организован по поручению президента Владимира Путина.
Тем временем из-за боевых действий каждый пятый житель Ливана стал беженцем, свои дома покинули более миллиона человек. Об этом информировал спикер Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Хашем Оссейран.