Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 70 россиян эвакуированы из Бейрута в Москву, среди них 33 ребёнка

Самолет с эвакуированными из Бейрута россиянами приземлился в Домодедово.

Источник: Комсомольская правда

Более 70 россиян эвакуированы из Ливана во вторник 21 апреля, самолёт уже приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Об этом информирует пресс-служба МЧС. Сообщается, что на борту находятся граждане РФ и члены их семей, почти половина пассажиров — несовершеннолетние.

«В подмосковном аэропорту Домодедово совершил посадку самолет Ил-76 МЧС России. Спецрейсом осуществлен вывоз 73 граждан РФ и членов их семей, в том числе 33 ребенка, пожелавших покинуть зону военного конфликта», — сказано в релизе.

Ранее сообщалось, что специальный борт российского МЧС вылетел в Бейрут с грузом гуманитарной помощи для жителей Ливана, пострадавших от последствий военного конфликта. Всего отправлено 27 тонн гуманитарного груза.

Обратным рейсом из Бейрута в Москву самолет МЧС увёз граждан РФ и членов их семей, которые пожелали покинуть зону конфликта. Вывоз россиян организован по поручению президента Владимира Путина.

Тем временем из-за боевых действий каждый пятый житель Ливана стал беженцем, свои дома покинули более миллиона человек. Об этом информировал спикер Международного комитета Красного Креста по Ближнему Востоку Хашем Оссейран.