Хранение книг иноагентов не запрещено, заявил Степашин

Глава РКС Степашин: хранение книг иноагентов не запрещено, но в магазинах их нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Хранение книг иноагентов дома не запрещено, хотя в магазинах и библиотеках их уже нет и дополнительные тиражи таких произведений больше не печатаются, заявил президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин.

«В книжных магазинах этих произведений вы уже не найдете. Никто, конечно, книги иноагентов не сжигал и не выбрасывал. Дали возможность их распродать, но дополнительные тиражи издательства не печатают. В библиотеках таких книг тоже нет. А держать их дома никто не запрещает. Пускай — книги-то сами по себе могут быть хорошие», — сказал он в интервью aif.ru.

Глава РКС заявил, что у него дома тоже есть книги иноагентов, а некоторым из них он в прежние годы вручал литературные премии.

«Они тогда писали совершенно нормальные вещи. А то, что они потом выбрали другой жизненный путь, — ну, это их проблемы», — заключил Степашин.