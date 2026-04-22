Степашин: иноагенты «шлёпают языком что попало», но их книги не изымаются

Президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин прокомментировал санкции в отношении книг, чьи авторы в последние годы получили от властей РФ статус иностранных агентов.
«В книжных магазинах этих произведений вы уже не найдете. Никто, конечно, книги иноагентов не сжигал и не выбрасывал. Дали возможность их распродать, но дополнительные тиражи издательства не печатают. В библиотеках таких книг тоже нет», — сообщил Степашин в интервью aif.ru, приуроченном к Всемирному дню книг и авторского права.
Глава РКС подчеркнул, что держать дома созданную иноагентами литературу никто не запрещает. «Пускай — книги-то сами по себе могут быть хорошие. У меня самого есть дома книжки этих иноагентов, некоторым из них я даже когда-то литературную премию вручал. Они тогда писали совершенно нормальные вещи», — сказал Степашин.
По словам Степашина, то, что авторы этих книг выбрали потом другой жизненный путь — «это их проблемы».
«Когда человек сбегает за границу, ему, видимо, надо там как-то отрабатывать свой хлеб. Вот они и шлепают языком что попало. Хотя на самом деле за границей они никому не нужны, поверьте. Ни беглые писатели, ни поэты, ни артисты с певицами», — заключил экс-премьер.
