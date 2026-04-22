Календарь на 22 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

В этот день по всему миру проходят субботники, высадка деревьев, очистка парков и берегов водоемов, а также просветительские акции для детей и молодежи. Каждый год ООН объявляет особую тему праздника: в 2026 году это восстановление почв и борьба с опустыниванием. Символом даты остается Колокол Мира — его звон раздается во многих странах, напоминая о хрупкости природы и необходимости жить с ней в гармонии.