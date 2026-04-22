Все россияне, вывезенные бортом МЧС из Ливана, невредимы

ДОМОДЕДОВО, 22 апр — РИА Новости. Все россияне, вывезенные из Ливана бортом МЧС и доставленные в Россию, доставлены на родину в сохранности, рассказал сотрудник департамента международной деятельности МЧС РФ Александр Кривошея.
Ранее в аэропорту «Домодедово» приземлился борт МЧС, которым из Ливана прибыли граждане России и члены их семей — всего 73 человека, в том числе 33 ребёнка.
«Всё прошло хорошо. Все наши граждане доставлены, все в сохранности, скоро, надеюсь, попадут к своим родным и близким», — сказал сотрудник ведомства журналистам.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля.