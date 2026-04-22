Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин: 3,5 миллиона книг будут проверены на пропаганду наркотиков

Источник: Аргументы и факты

Президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru о проверке российских книг на предмет наличия в них пропаганды употребления наркотиков.

Степашин напомнил, что соответствующее требование содержится в поправках в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», принятых в 2024 году и вступивших в силу 1 марта этого года.

«Он обязывает промаркировать все книги, опубликованные на территории страны после 1 августа 1990 года и подпадающие под действие данного закона. Мы посчитали: для этого придется проверить около 3,5 млн книг. С ума можно сойти!».

Степашин добавил, что в РКС обсуждали эту проблему с издателями и писателями.

«У нас при Российском книжном союзе уже три года работает экспертный совет. Договорились, что этот совет будет совместно с представителями правоохранительных органов, издателями готовить профессиональное экспертное заключение — нарушает та или иная книга антинаркотическое законодательство. Будем для этого привлекать и искусственный интеллект», — заключил глава союза.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте здесь.