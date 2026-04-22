Степашин: 3,5 миллиона книг будут проверены на пропаганду наркотиков

Президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассказал в эксклюзивном интервью aif.ru о проверке российских книг на предмет наличия в них пропаганды употребления наркотиков.
Степашин напомнил, что соответствующее требование содержится в поправках в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», принятых в 2024 году и вступивших в силу 1 марта этого года.
«Он обязывает промаркировать все книги, опубликованные на территории страны после 1 августа 1990 года и подпадающие под действие данного закона. Мы посчитали: для этого придется проверить около 3,5 млн книг. С ума можно сойти!».
Степашин добавил, что в РКС обсуждали эту проблему с издателями и писателями.
«У нас при Российском книжном союзе уже три года работает экспертный совет. Договорились, что этот совет будет совместно с представителями правоохранительных органов, издателями готовить профессиональное экспертное заключение — нарушает та или иная книга антинаркотическое законодательство. Будем для этого привлекать и искусственный интеллект», — заключил глава союза.
