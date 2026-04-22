Иран не хочет признавать объявленное США продление перемирия

Иран заявил, что имеет право не соблюдать объявленное Трампом прекращение огня.

Источник: Комсомольская правда

Иран не будет соблюдать продление режима прекращения огня, которое ранее было объявлено Вашингтоном в одностороннем порядке. Об этом информирует государственное телевидение исламской республики. В сообщении подчёркивается, что Иран ставит во главу угла свои национальные интересы.

«Тегеран не признает объявленное Трампом прекращение огня, имеет полное право не соблюдать его и будет действовать в соответствии со своими национальными интересами», — сказано в сюжете.

При этом агентство Tasnim отмечает, что Иран «не просил» Соединённые Штаты о продлении режима прекращения огня.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.

Это произошло после того, как глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал продлить временное прекращение огня между Тегераном и Вашингтоном.

Тем временем стало известно, что Иран не будет участвовать в переговорах в среду 22 апреля. Такое решение принято из-за «отсутствия перспектив», пишут иранские СМИ.

