Аэропорты Волгограда и Саратова временно закрыли для полётов

Росавиация сообщила о новых мерах безопасности в воздушном пространстве. Аэропорты Волгограда и Саратова временно ограничили приём и выпуск самолётов. Правила вступили в силу после полуночи 22 апреля.

В сообщении говорится — авиагавань Волгоград и авиаузел Саратов (Гагарин) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ведомство пояснило, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полётов. О дальнейшей работе воздушных гаваней сообщат дополнительно.

Ранее Life.ru писал, что над Севастополем отразили атаку украинских беспилотников. Системы ПВО и мобильные группы работали над морем и в разных районах региона. Всего сбили пять БПЛА.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
