22 апреля в календаре: Международный день Матери-Земли и день родников и ключей

Ветер, иней или туман в этот день — к урожайному лету. Красные облака до восхода — к ветру, тучи — к дождю. Красные облака при закате — к ветру. Одуванчик зацвел — наконец-то, пришла весна. Если до сегодняшнего момента погода не установилась — лето будет засушливым. Если во время дождя на воде пузыри — дождь затянется. Солнце при восходе белого цвета, а молодой месяц с острыми концами, задранными вверх, — к сухой погоде, а если вниз — к дождю. Лазурное небо при чистом воздухе — к хорошей погоде. Сороки летают высоко над строениями до самых поздних сумерек — к предстоящему сухому дню. Осина обильно цветет, и на ней много листовых почек — к урожаю ячменя. Дождь в этот день обещает хороший урожай. Если из березы течет много сока — лето будет дождливое, следовательно, и урожая можно не ждать. Если у птиц в гнездах яиц меньше обычного — грядущий год будет неурожайным. Кулик летел — окончательное начало весны. На Вадима Ключника первый раз выгоняли скот на пастбище.