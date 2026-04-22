22 апреля в календаре: Международный день Матери-Земли и день родников и ключей

Какой сегодня праздник.
День рождения Владимира Ильича Ленина День принятия в пионеры День родников и ключей Международный день Матери-Земли Праздник мухлёвщиков День старого программиста День весенних брудершафтов Международный день секретаря Праздник иконы Божией Матери Цесарской День памяти святого преподобномученика Вадима, архимандрита Персидского День памяти святого мученика Евпсихия Кесарийского.
Именины.
Вадим, Гавриил, Марфа.
Вадим Ключник.
Святой Вадим, память которого отмечается в этот день, был архимандритом в Персии в 4 веке. По приказу правителя Вадима с семью учениками бросили в темницу, где подвергли жестоким истязаниям. Мученики выдержали четыре месяца пыток. Согласно житию, стойкость Вадима и его учеников произвела большое впечатление на язычников, впоследствии многие из них обратились в христианство.
В день Вадима, прозванного в народе Ключником, люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.
Также на источниках гадали о смерти и жизни больных людей. Когда шли на ключ за водой, ни с кем не говорили, а придя, молились на все четыре стороны и спрашивали про человека: на живое или на мертвое? Если загаданному предстояла долгая жизнь — вода должна была стоять светлая, как стеклышко. Если же больного ожидала кончина — ключи могли сильно забурлить.
На Вадима Ключника начинался также выгон скота на луга, где уже достаточно выросла свежая трава.
События.
1370 год — началось строительство крепости Бастилия.
1832 год — основано Министерство иностранных дел Российской империи.
1838 год — первый пароход пересек Атлантический океан без остановки.
1864 год — в США начата чеканка бронзовых монет достоинством в 1 и 2 цента.
1906 год — открылись внеочередные Олимпийские игры в Афинах (Греция).
1918 год — в России введено всеобщее военное обучение трудящихся.
1929 год — возобновлено издание «Литературной газеты» (18+).
1930 год — Великобритания, Япония и США подписывают Лондонский морской договор.
1931 год — Совет народных комиссаров СССР принял постановление о советском гражданстве.
1939 год — Джеффри Стефенсон совершил первый полёт через пролив Ла-Манш на планёре Слингсби «Галл».
1943 год — Альберт Хофманн делает первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД.
1945 год — в ходе Берлинской операции передовые части РККА входят в столицу Третьего рейха и начинают готовить штурм Берлина.
1952 год — 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.
1964 год — Республика Танганьика и Занзибар объявили о своём объединении в одно государство — Танзания.
1967 год — группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней «Arnold Layne»[
1969 год — в США проведена первая в мире операция по пересадке глаза человеку.
1974 год — на Бали потерпел крушение самолёт Boeing 707−321C компании Pan Am, погибли 107 человек.
1980 год — Канада объявила о своём бойкоте Московских Олимпийских игр.
1991 год — в Нью-Йорке начал вещание еврейский кабельный телеканал «Шалом, Америка» (18+).
1993 год — вышла первая версия веб-браузера Mosaic.
2004 год — в результате столкновения двух поездов и последовавшего взрыва в КНДР погибли не менее 150 человек.
2005 год — в пригороде города Чунцин, Китай, в результате взрыва на химическом заводе разрушено три здания, 19 человек пропали без вести.
2010 год — в Мексиканском заливе у побережья США произошло уничтожение нефтяной платформы из-за пожара.
В этот день родились.
Генри Филдинг (1707 — 1754 г.), английский писатель и драматург.
Иммануил Кант (1724 — 1804 г.), немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.
Жермена де Сталь (1766 — 1817 г.), французская писательница и публицистка.
Владимир Ленин (1870 — 1924 г.), советский политик и революционер, основатель большевистской партии и СССР.
Отто Ранк (1884 — 1939 г.), австрийский психолог и психотерапевт.
Владимир Набоков (1899 — 1977 г.), русский и американский писатель, переводчик, литературовед.
Роберт Оппенгеймер (1904 — 1967 г.), американский физик, создатель американской атомной бомбы.
Иван Ефремов (1908 — 1972 г.), советский ученый-палеонтолог и писатель-фантаст.
Иегуди Менухин (1916 — 1999 г.), американский скрипач и дирижер.
Бетти Пейдж (1923 — 2008 г.), американская фотомодель и актриса.
Дональд Туск (1957 г.), польский и общеевропейский политик, премьер-министр Польши.
Игорь Данилов (1964 г.), российский программист, создатель антивируса Dr. Web.
Владимир Торсуев советский и российский киноактёр.
Юрий Торсуев (1966 г.), советский и российский киноактёр, брат-близнец Владимира.
Шерил Ли (1967 г.), американская актриса кино и телевидения.
Елена Серова (1976 г.), 4-я советская или российская женщина-космонавт, космонавт № 119 Российской Федерации.
Народные приметы.
Ветер, иней или туман в этот день — к урожайному лету. Красные облака до восхода — к ветру, тучи — к дождю. Красные облака при закате — к ветру. Одуванчик зацвел — наконец-то, пришла весна. Если до сегодняшнего момента погода не установилась — лето будет засушливым. Если во время дождя на воде пузыри — дождь затянется. Солнце при восходе белого цвета, а молодой месяц с острыми концами, задранными вверх, — к сухой погоде, а если вниз — к дождю. Лазурное небо при чистом воздухе — к хорошей погоде. Сороки летают высоко над строениями до самых поздних сумерек — к предстоящему сухому дню. Осина обильно цветет, и на ней много листовых почек — к урожаю ячменя. Дождь в этот день обещает хороший урожай. Если из березы течет много сока — лето будет дождливое, следовательно, и урожая можно не ждать. Если у птиц в гнездах яиц меньше обычного — грядущий год будет неурожайным. Кулик летел — окончательное начало весны. На Вадима Ключника первый раз выгоняли скот на пастбище.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
