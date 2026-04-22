В МЧС сообщили, что перелет россиян из Ливана прошел хорошо

На борту самолета организовали питание, отметил представитель департамента международной деятельности ведомства Александр Кривошея.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Перелет граждан РФ из Ливана прошел хорошо, в полете было организовано питание, сообщил журналистам представитель департамента международной деятельности МЧС РФ Александр Кривошея.

«Все прошло хорошо, все граждане (РФ) доставлены. Всех покормили во время перелета», — сказал он.

Представитель МЧС отметил содействие Ливана гражданам РФ и удачное время перелета, пришедшее на перемирие.

Спецборт МЧС РФ доставил в Москву 73 гражданина РФ, включая беременную женщину и 33 детей. Также вместе с россиянами прилетели две кошки.