В МЧС сообщили, что перелет россиян из Ливана прошел хорошо

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Перелет граждан РФ из Ливана прошел хорошо, в полете было организовано питание, сообщил журналистам представитель департамента международной деятельности МЧС РФ Александр Кривошея.
«Все прошло хорошо, все граждане (РФ) доставлены. Всех покормили во время перелета», — сказал он.
Представитель МЧС отметил содействие Ливана гражданам РФ и удачное время перелета, пришедшее на перемирие.
Спецборт МЧС РФ доставил в Москву 73 гражданина РФ, включая беременную женщину и 33 детей. Также вместе с россиянами прилетели две кошки.