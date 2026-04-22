В посольстве России в Берне показали фильм «Лагеря смерти»

По словам посла Белоруссии в Швейцарии Александра Ганевича, такие фильмы, как «Лагеря смерти», являются «лучшей прививкой от исторической амнезии», которой сегодня «поражены многие государства». Он уточнил, что речь идет о ряде граничащих с Белоруссией и Россией стран, где «сегодня маршируют бывшие нацисты и их пособники». «Именно по этой причине мы, как наследники поколения победителей, обязаны защитить историческую правду и не допустить того, чтобы фашистская идеология вновь подняла голову», — подчеркнул Ганевич.