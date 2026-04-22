В посольстве России в Берне показали фильм «Лагеря смерти»

БЕРН, 22 апреля. /ТАСС/. Посольства России и Белоруссии организовали в Берне показ фильма «Лагеря смерти» (2025) ко Дню памяти жертв геноцида советского народа и к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, передает корреспондент ТАСС.
В мероприятии приняли участие около 80 человек, в том числе соотечественники, представители дипмиссий стран СНГ и швейцарской общественности.
Как отметил в приветственном слове посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, священный долг нынешних поколений заключается в том, чтобы «сберечь память о миллионах жертв геноцида советского народа», ведь это «преступление не имеет срока давности». Он напомнил, что нацисты планомерно уничтожали все население СССР «безотносительно к этнической или религиозной принадлежности».
«По самым скромным подсчетам, 13,7 млн мирных советских граждан стали жертвами беспощадной политики истребления. Не менее 7,4 млн из них были преднамеренно убиты. Каторжный труд в концлагерях привел к мучительной гибели еще 2,2 млн человек», — подчеркнул дипломат.
По словам посла Белоруссии в Швейцарии Александра Ганевича, такие фильмы, как «Лагеря смерти», являются «лучшей прививкой от исторической амнезии», которой сегодня «поражены многие государства». Он уточнил, что речь идет о ряде граничащих с Белоруссией и Россией стран, где «сегодня маршируют бывшие нацисты и их пособники». «Именно по этой причине мы, как наследники поколения победителей, обязаны защитить историческую правду и не допустить того, чтобы фашистская идеология вновь подняла голову», — подчеркнул Ганевич.