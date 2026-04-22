Погода на майские праздники 2026: какая будет 1 и 9 Мая в Москве, СПб и других городах

В 2024‑м 1 Мая было почти по‑летнему тёплым: около +18…+20 °C днём, малооблачно и сухо. В 2025‑м первый день мая заметно проигрывал по ощущениям: всего около +9…+10 °C днём, пасмурно, ночью — около нуля. 9 мая 2024 года оказалось аномально холодным: днём всего +2…+3 °C, ночью лёгкий минус, местами мокрый снег и град. В 2025‑м в День Победы было свежо, но уже без погодных минимумов: около +10…+11 °C днём, облачно, без сильных осадков, с прохладным ветром.