Путин присвоил пяти россиянкам звание «Мать-героиня»

Пять россиянок удостоены звания «Мать-героиня». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован во вторник, он доступен здесь на портале официального опубликования правовых актов.
Матерями-героинями стали женщины из разных регионов Российской Федерации. Это Любовь Воробьёва из Оренбургской области, Ирина Казимирова из Курской области, Наталия Лебедева и Надежда Мануковская из Воронежской области и Эсет Тамасханова из Ингушетии.
Также сообщается, что семьи Баевых (Санкт-Петербург), Елисеевых и Фатхуллиных (Башкирия) награждены орденом «Родительская слава». Медали «Родительская слава» удостоены еще четыре семьи.
Ранее сообщалось, что Путин присвоил жительнице Рязанской области Ольге Куреповой почетное звание «Мать-героиня». В семье воспитывается десять детей.
