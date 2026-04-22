Путин присвоил пяти россиянкам звание «Мать-героиня»

Президент РФ присвоил звания «Мать-героиня» и награды «Родительская слава».

Источник: Комсомольская правда

Пять россиянок удостоены звания «Мать-героиня». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован во вторник, он доступен здесь на портале официального опубликования правовых актов.

Матерями-героинями стали женщины из разных регионов Российской Федерации. Это Любовь Воробьёва из Оренбургской области, Ирина Казимирова из Курской области, Наталия Лебедева и Надежда Мануковская из Воронежской области и Эсет Тамасханова из Ингушетии.

Также сообщается, что семьи Баевых (Санкт-Петербург), Елисеевых и Фатхуллиных (Башкирия) награждены орденом «Родительская слава». Медали «Родительская слава» удостоены еще четыре семьи.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил жительнице Рязанской области Ольге Куреповой почетное звание «Мать-героиня». В семье воспитывается десять детей.

O том, в каких городах России улучшилась демография и снизилась смертность от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, читайте здесь на KP.RU.