Миронов предложил ввести соцпакет услуг мобильной связи для пенсионеров

Председатель партии «Справедливая Россия» направил соответствующее письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Единый федеральный социальный пакет услуг мобильной связи и интернета для пенсионеров нужно ввести в РФ. Письмо с таким предложением министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву направил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Предлагается ввести федеральный социальный пакет услуг сотовой связи и интернета для пенсионеров. Право на федеральный социальный пакет услуг связи предоставляется гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, доходе пенсионера не выше двукратной величины прожиточного минимума пенсионера», — говорится в документе.

Уточняется, что единый федеральный стандарт соцпакета услуг должен включать звонки — 300 минут в месяц на номера всех операторов, мобильный интернет — 25 ГБ трафика в месяц, СМС — 50 сообщений в месяц.

Как рассказал ТАСС Миронов, в некоторых регионах мобильные операторы самостоятельно вводят льготные тарифы для пенсионеров, однако единого стандарта не существует. При этом расходы на мобильную связь растут каждый год.

«Нет у наших пенсионеров денег для оплаты дорогостоящей сотовой связи и мобильного интернета, но в современном мире без них нельзя. Врача не вызовешь, на сайт Госуслуг не зайдешь, обращение в органы власти не отправишь, близким не дозвонишься», — заключил депутат.