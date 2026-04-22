Миронов предложил ввести соцпакет услуг мобильной связи для пенсионеров

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Единый федеральный социальный пакет услуг мобильной связи и интернета для пенсионеров нужно ввести в РФ. Письмо с таким предложением министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву направил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Предлагается ввести федеральный социальный пакет услуг сотовой связи и интернета для пенсионеров. Право на федеральный социальный пакет услуг связи предоставляется гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, доходе пенсионера не выше двукратной величины прожиточного минимума пенсионера», — говорится в документе.
Уточняется, что единый федеральный стандарт соцпакета услуг должен включать звонки — 300 минут в месяц на номера всех операторов, мобильный интернет — 25 ГБ трафика в месяц, СМС — 50 сообщений в месяц.
Как рассказал ТАСС Миронов, в некоторых регионах мобильные операторы самостоятельно вводят льготные тарифы для пенсионеров, однако единого стандарта не существует. При этом расходы на мобильную связь растут каждый год.
«Нет у наших пенсионеров денег для оплаты дорогостоящей сотовой связи и мобильного интернета, но в современном мире без них нельзя. Врача не вызовешь, на сайт Госуслуг не зайдешь, обращение в органы власти не отправишь, близким не дозвонишься», — заключил депутат.