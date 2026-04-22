Юрист Сбитнев предупредил о штрафе за присвоение бесплатных пакетов из магазина

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Покупателю грозит арест до 15 суток или штраф не менее 3 тыс. рублей, если он без разрешения возьмет большое количество бесплатных пакетов в магазине. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев.
Он пояснил, что продавец обязан обеспечивать покупателей бесплатными пакетами для весовых товаров, однако их использование не должно превышать необходимое для упаковки количество.
«Лицо, взявшее значительное количество пакетов в магазине, например, один или два рулона пакетов, может быть привлечено к ответственности за мелкое хищение, — сказал Сбитнев. — Правда необходимо учесть, что к ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ привлекут только в случае, если стоимость хищения не превышает 2,5 тыс. рублей».
Юрист отметил, что за правонарушение грозит административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс. рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов. «Если сумма хищения меньше 1 тыс. рублей, то соответственно размер штрафа будет ниже. В случае, когда сумма похищенного превышает 2,5 тыс. рублей, то лицо может быть привлечено к уголовной ответственности», — сказал он.
Сбитнев подчеркнул, что в случае кражи пакетов продавец вправе подать иск о взыскании неосновательного обогащения с покупателя в соответствии с главой 60 Гражданского кодекса РФ. «Но если ущерб был причинен незначительный, то, скорее всего, продавец не пойдет с таким иском в суд, так как расходы на судебный процесс будут больше, чем стоимость пакетов», — добавил он.