Жителям Хабаровского края предложили выбрать территории для благоустройства

В 2026 году Всероссийское онлайн-голосование проходит в 6 раз.

Источник: Хабаровский край сегодня

Всероссийское голосование за выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству, стартовало в России. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», отдать свой голос за дизайн-проект благоустройства можно вплоть до 12 июня 2026 года.

— Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году или дизайн-проектов для реализации уже отобранных объектов проходит с 21 апреля по 12 июня 2026 года, — уточняется на сайте народного голосования. — Каждый участник голосования может выбрать одну территорию для благоустройства или проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий.

Принять участие в отборе пространств смогут жители, старше 14 лет.

Отметим, что реализуется проект в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который призван создать новый облик населенных пунктов.

— За время реализации федерального проекта с 2019 года было благоустроено более 80 тысяч общественных и дворовых территорий.

В 2026 году Всероссийское онлайн-голосование пройдет в 6 раз.