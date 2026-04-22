Жителям Хабаровского края предложили выбрать территории для благоустройства

Всероссийское голосование за выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству, стартовало в России. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», отдать свой голос за дизайн-проект благоустройства можно вплоть до 12 июня 2026 года.
— Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году или дизайн-проектов для реализации уже отобранных объектов проходит с 21 апреля по 12 июня 2026 года, — уточняется на сайте народного голосования. — Каждый участник голосования может выбрать одну территорию для благоустройства или проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий.
Принять участие в отборе пространств смогут жители, старше 14 лет.
Отметим, что реализуется проект в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который призван создать новый облик населенных пунктов.
— За время реализации федерального проекта с 2019 года было благоустроено более 80 тысяч общественных и дворовых территорий.
В 2026 году Всероссийское онлайн-голосование пройдет в 6 раз.