«Отчима называю папой»: сын Плющенко Егор не хочет называть фигуриста отцом

Егор Ермак, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал, что не хочет называть спортсмена отцом.

— Не хочется называть его отцом. Мне не нравилось, как ко мне относились и в данный момент относятся. Мне проще называть его Женей, потому что я отчима называю папой, — заявил он на Youtube-канале «Как есть».

Егор родился в 2006 году в первом браке Евгения Плющенко с Марией Ермак. После развода родителей в 2008 году он остался с матерью и носит ее фамилию.

Евгений Плющенко в прошлом году заработал 57 миллионов рублей на «Академии фигурного катания “Ангелы Плющенко”. При этом в 2025 году прибыль спортсмена составила 13 миллионов рублей. Об этом ранее сообщил Telegram-канал “Звездач”.

Еще в ноябре прошлого года появилась информация, что сына фигуриста Александра Плющенко увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Петербурге. Спортсмен рассказал, что врачи «напичкали» мальчика лекарствами и он завершил свое выступление. Сам мальчик позже уточнил, что что прибывшие врачи его только осмотрели.