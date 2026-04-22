В Хабаровском крае 22 апреля прогнозируют метель и гололед

В Хабаровском крае 22 апреля 2026 года в северных районах ожидается ухудшение погоды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасные метеорологические явления не прогнозируются. Однако в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Николаевском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метель. Усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду, на побережье — до 23−28 метров в секунду. На дорогах края возможны гололедные явления.
В Хабаровске прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Температура ночью от −2 до 0 градусов, днем от +4 до +6 градусов. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду.
В южных районах ночью осадки в виде мокрого снега, местами снег, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от −4 до +1 градуса, днем от +3 до +8 градусов. Ветер западный 9−14 метров в секунду.
В центральных районах ночью осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами сильный снег, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от −7 до 0 градусов, днем от 0 до +7 градусов. Ветер различных направлений 5−14 метров в секунду.
В северных районах сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами очень сильные, метель, на дорогах гололедные явления. В Охотском муниципальном округе существенных осадков не ожидается. Температура ночью от −12 до 0 градусов, днем от −3 до +5 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5−14 метров в секунду с порывами 15−20 метров в секунду, на побережье порывы до 21−26 метров в секунду.
