В Госдуме предложили расширить белые списки: вот кого хотят в них внести

Существенно расширить так называемые белые списки предложили в Госдуме. Один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, призвал включить в них представителей малого бизнеса и самозанятых, а также проверенных пользователей с подтверждёнными аккаунтами на Госуслугах. Для этих пользователей предлагается отменить ограничения на мобильный интернет.