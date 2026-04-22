В Госдуме предложили расширить белые списки: вот кого хотят в них внести

Существенно расширить так называемые белые списки предложили в Госдуме. Один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, призвал включить в них представителей малого бизнеса и самозанятых, а также проверенных пользователей с подтверждёнными аккаунтами на Госуслугах. Для этих пользователей предлагается отменить ограничения на мобильный интернет.
«Главное — эти “белые списки” должны быть широкими. Речь не о десятке крупных компаний, а о сотнях тысяч предпринимателей по всей стране. Малый бизнес, который торгует через интернет — от локальных производителей до небольших онлайн-магазинов — должен быть защищен», — цитирует Гусева ТАСС.
Напомним, сайт «Комсомольской правды» находится в белом списке интернет-ресурсов, это значит, что он остаётся доступным в периоды ограничения мобильного интернета.
Ранее в Минцифры РФ ответили на слухи о замедлении домашнего интернета. Там заявили, что новость о подготовке введения «белых списков» на домашний интернет — фейк.
