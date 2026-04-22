Европа не может идти по курсу развития из-за идеологизированных и систематически ошибочных решений. Такое мнение высказал во вторник, 21 апреля, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
— Реформы должны включать признание и исправление многочисленных ошибок в области миграции, разжигания войны, энергетики и экономической политики, — написал он в социальной сети Х.
Так Дмитриев отреагировал на публикацию канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что европейцам нужно освобождаться от ряда проблем. В числе прочих он назвал главные факторы, которые мешают развитию Европы, — большие затраты на рабочую силу, цены на энергоносители, налоги и социальные отчисления.
Евросоюз на фоне экономического кризиса усиливает милитаризацию отношений с РФ. Об этом 19 апреля сообщило немецкое издание Berliner Zeitung. По мнению авторов публикации, вместо того чтобы совместно с Россией искать пути прекращения конфликта, лидеры ЕС делают ставку на наращивание военного потенциала.
Таким образом они надеются остановить деиндустриализацию и снизить стратегическую зависимость. При этом ориентация на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами ослабила идею европейской «стратегической автономии» и усилила противоречия внутри государств Восточной Европы.