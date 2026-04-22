В Хабаровском крае пьяный отец с ребенком в машине съехал в кювет

В Вяземском районе Хабаровского края на 55-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» произошло ДТП с участием нетрезвых родителей и малолетнего ребенка. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным полиции Вяземского района, в ночное время суток за рулем автомобиля находился пьяный отец семейства. Его супруга, также в состоянии опьянения, сидела рядом. На заднем сиденье без автокресла и бустера, будучи не пристегнутым, находился пятилетний ребенок.
Водитель совершил резкий маневр, потерял контроль над управлением, и машина съехала в кювет. По счастливой случайности мальчик отделался испугом и незначительным ушибом. В отношении родителей составлены административные материалы, в том числе по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Сотрудники полиции напомнили, что ребенок в автомобиле должен быть пристегнут с использованием специального удерживающего устройства, а водитель обязан находиться в трезвом состоянии. Цена ошибки может стать необратимой.
