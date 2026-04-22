Художник из Комсомольска-на-Амуре покажет город как опознанный летающий объект

Выставка Юрия Быкова откроется в краеведческом музее.

Источник: Хабаровский край сегодня

23 апреля в городском краеведческом музее Комсомольска-на-Амуре откроется персональная выставка заслуженного художника РФ Юрия Быкова «Город фэнтези». Экспозиция, как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», обещает зрителю редкое зрелище: фантастику, городскую поэзию и узнавание родных улиц, переплавленных в образы далеких галактик.

В центре выставки некое космическое тело — Планетоид. В его очертаниях легко узнать шесть шпилей, который венчают крыши знаковых городских зданий. Он населен живыми существами. Пролетая над дальневосточной тайгой, Планетоид потерпел крушение. Его обломки, окутанные дымкой легенды, и стали теми самыми шпилями, которые возвели первостроители Города юности.

— Я родом из Хабаровска. В детстве мама подарила мне бумажный конструктор: нужно было вырезать и склеивать здания, типичные для своего времени. Я создал целый игрушечный город и искренне мечтал однажды в него попасть. А когда впервые приехал в Комсомольск-на-Амуре — ахнул. Я узнал свой детский город. Позже я склеил из бумаги планетоид, который стал для меня символом этого удивительного места, — рассказал Юрий Быков.

Гости выставки увидят 15 работ художника, выполненные в различных техниках в сочетании графики и компьютерных технологий.

Открытие выставки состоится 23 апреля в 14 часов. Можно будет не только посмотреть картины, но и пообщаться с их автором.