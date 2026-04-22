Уехавшая из Ливана врач рассказала об уничтоженных при бомбежках клиниках

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Гражданка РФ Мадлен, работавшая в Ливане врачом-стоматологом, рассказала журналистам о разрушенных из-за ударов Израиля клиниках.
«Я тут [в России] родилась, потом туда [в Ливан] уехали. Я врач-стоматолог. Сейчас там много стоматологов не могут работать, потому что клиники взорвали», — сказала она.
Женщина пожаловалась, что Израиль сообщает о местах грядущих ударов в 90% случаев, но иногда бомбы падают там, где их не ожидают. «Поэтому может попасть в любой дом. Ты сидишь, над тобой два этажа их ударят. Там нет подвалов, полагались на Бога», — добавила россиянка.
«Нам сказали в посольстве [о возможности улететь в Россию], — уточнила мама Мадлен. — Обстановка не очень хорошая. Люди все волнуются, но надеются на лучшее».
Ранее спецборт МЧС РФ доставил в Москву 73 гражданина РФ, включая беременную женщину и 33 детей. Также вместе с россиянами прилетели две кошки.