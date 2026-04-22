Слуцкий попросил ФАС провести проверку повышения стоимости обучения в вузах

В обращении приводятся данные Минобрнауки России, согласно которым в 2025 году стоимость обучения в российских вузах для поступающих на первый курс выросла в среднем на 12% по сравнению с 2024 годом. Отдельно отмечается ситуация со студентами, уже зачисленными на программы. Указывается, что в соответствии с законодательством увеличение стоимости после заключения договора допускается только с учетом уровня инфляции. Однако, по приведенным данным, для студентов, поступивших в 2022 году, совокупный рост стоимости обучения за несколько лет составил около 30%.