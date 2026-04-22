«Известия»: в МВД разрабатывают меры по борьбе со страховыми мошенниками

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. МВД совместно с Банком России продумывает меры по ужесочению борьбы со злоумышленниками, инициирующими ДТП для получения незаконных страховых выплат. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.
Отмечается, что в Российском союзе страховщиков (РСА) также поддержали усиление борьбы по противодействию мошенникам и направили предложения в ЦБ. В частности, предлагается создание единой базы злоумышленников, позволяющей страховым компаниям сообщать о подозрительных случаях и признаках мошенничества. Кроме того, дополнительно планируется введение санкций на правонарушителей в виде лишения права управления транспортным средством на период от одного до трех лет, а также изъятие автомобиля, ставшего орудием преступления.
В союзе пояснили, что эта мера лишит мошенников орудия подставных ДТП, а значит, они не смогут продолжать наживаться на таких авариях и других незаконных схемах с выплатами по автостраховке. Норму предлагается закрепить в уголовном законодательстве, отмечает издание со ссылкой на письмо. Кроме того, в РСА запросили расширение доступа к дорожным камерам, добавили в «Известиях».
В Банке России также поддерживают расширение действующих и выработку новых механизмов по борьбе с мошенническими действиями на рынке ОСАГО, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там добавили, что инициативы требуют детальной проработки. В частности, нужно обеспечить баланс между эффективностью предложенных мер и правами добросовестных участников.