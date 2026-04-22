«Известия»: в МВД разрабатывают меры по борьбе со страховыми мошенниками

Отмечается, что в Российском союзе страховщиков (РСА) также поддержали усиление борьбы по противодействию мошенникам и направили предложения в ЦБ. В частности, предлагается создание единой базы злоумышленников, позволяющей страховым компаниям сообщать о подозрительных случаях и признаках мошенничества. Кроме того, дополнительно планируется введение санкций на правонарушителей в виде лишения права управления транспортным средством на период от одного до трех лет, а также изъятие автомобиля, ставшего орудием преступления.