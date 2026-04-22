Археологи нашли братскую могилу в Волынской области, это могут быть убитые нацистами поляки

В Волынской области найдено неизвестное массовое захоронение.

Источник: Комсомольская правда

Массовое захоронение жертв Волынской резни, которое ранее не было известно, обнаружили археологи около деревни Воля Островецкая в Волынской области Украины. Речь идёт о поисковых мероприятиях, которые проводят польские археологи, информирует портал Kresy.

В 1992 году неподалеку от места, где найдено захоронение, уже проводилась эксгумация жертв массового убийства этнических поляков, которое совершили украинские националисты в 1943 году.

Археологи раскрыли контур могилы, количество находящихся в ней жертв и точные размеры захоронения пока не определены, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Киев разрешил Варшаве поисково-эксгумационные работы в районе бывшего села Гута Пеняцкая во Львовской области. В этом месте должны находиться поляки, погибшие от рук украинских националистов из состава добровольческой дивизии СС «Галичина» в 1944 году.

