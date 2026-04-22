Юрист Зокиров напомнил о штрафе за мат в общественных местах

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россиянам грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток за употребление нецензурной брани в общественных местах. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.
Он отметил, что нецензурная брань в общественном месте признается мелким хулиганством, согласно ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за это установлена административная ответственность.
«Мелкое хулиганство влечет административный штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, — сказал Зокиров. — Административная ответственность, согласно ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ, наступает с 16 лет».
Юрист пояснил, что составление протоколов, а также рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляется должностными лицами полиции. «Для решения вопроса о назначении административного ареста материалы дела передаются судье районного суда. Дела в отношении несовершеннолетних рассматривают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», — добавил он.