Юрист Хаминский назвал услуги, которые банки втихую подключают клиентам

Многие клиенты банков сталкиваются с тем, что у них списывают деньги за страховки и подписки, которые они не подключали. О том, как вернуть свои средства, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Многие клиенты банков сталкиваются с тем, что у них списывают деньги за страховки и подписки, которые они не подключали. О том, как вернуть свои средства, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

— Заранее проставленная отметка в онлайн-форме о согласии на дополнительные услуги является нарушением. Если клиент увидел навязанные услуги, то следует обратиться в банк с заявлением об отказе и возврате средств. Во многих случаях действует «период охлаждения», который позволяет вернуть полную стоимость, — цитирует его агентство «Прайм».

С сентября прошлого года такие действия банков запрещены, отметил эксперт.

Если банк отказывает, то нужно жаловаться в Банк РФ или Роспотребнадзор. Чем быстрее подано заявление, тем выше шанс вернуть деньги.

Микрофинансовые организации при выдаче займов часто навязывают дополнительные услуги, в том числе с низкой потребительской ценностью. Клиентам предлагают не только страховки и юридические консультации, но и далекие от финансов услуги — расшифровку снов, расклады Таро, составление гороскопов и натальных карт. Об этом 20 апреля рассказал главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.