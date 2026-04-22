185 жителей Хабаровского края обратились по поводу укуса клещей

С начала сезона активности клещей на территории Хабаровского края зарегистрировано 185 случаев обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей, среди обратившихся — 77 детей, сообщает краевое Управление Роспотребнадзора.
Клещи, кроме клещевого вирусного энцефалита, являются переносчиками клещевого боррелиоза (болезнь Лайма). Болезнь Лайма — это острая бактериальная инфекция, которая передаётся человеку со слюной заражённого иксодового клеща при укусе. По данным за прошлый год, зарегистрирован 41 случай заболевания болезнью Лайма. В этом году случаев заболевания пока не зарегистрировано.
Для профилактики боррелиоза важно избегать мест обитания клещей в период их активности, носить правильную одежду, использовать репелленты и регулярно проводить осмотры.
Специалисты советуют, если вы обнаружили укусившего вас клеща, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью в ближайший травмпункт. Здесь окажут первую помощь и определят, нужно ли вам введение противоклещевого иммуноглобулина.
В том случае, если нет возможности обратиться за медицинской помощью, клеща следует удалить самостоятельно, соблюдая определённые правила. Захватить его пинцетом или обёрнутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к основанию хоботка, повернуть тело клеща строго перпендикулярно поверхности укуса и извлечь его. Место укуса следует продезинфицировать спиртом, йодом или спиртосодержащим антисептиком.
Извлечённого клеща необходимо поместить в контейнер и доставить в лабораторию для анализа на наличие инфекционных возбудителей по адресу: ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 2.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае стартовал сезон активности клещей. С приходом устойчивого тепла специалисты приступили к обработке общественных пространств. С каждым годом активность клещей растет: по сравнению с позапрошлым годом число присасываний увеличилось на 14%, а заболеваемость клещевым энцефалитом в 2025 году оказалась выше, чем в 2024-м.