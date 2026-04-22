Эвакуированная из Ливана россиянка поблагодарила Путина и МЧС России

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россиянка Ирина Владимировна, покинувшая Ливан, поблагодарила МЧС и президента РФ за возвращение на родину.
«Счастье, радость, благодарность МЧС, Владимиру Владимировичу Путину, России», — поделилась она эмоциями с журналистами после возвращения спецбортом МЧС РФ.
По словам Ирины, она прожила в Ливане 25 лет. Нынешнюю обстановку женщина оценила как нехорошую, но по ее нормализации готова вернуться.
Россиянка Екатерина, прилетевшая с пятью детьми, добавила, что в полете всех покормила, им также предоставили воду. Сотрудники МЧС были внимательны к пассажирам и даже играли с детьми. Муж женщины решил остаться в Ливане.
Ранее спецборт МЧС РФ доставил в Москву 73 гражданина РФ, включая беременную женщину и 33 детей. Также вместе с россиянами прилетели две кошки.