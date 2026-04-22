Миронов предложил ввести соцпакет мобильной связи для пенсионеров: что и кому планируется предоставить

Российские пенсионеры могут получить право на социальный пакет мобильной связи и интернета. С предложением ввести такую льготу выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Право на федеральный социальный пакет услуг связи предоставляется гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, доходе пенсионера не выше двукратной величины прожиточного минимума пенсионера», — цитирует ТАСС письмо, направленное Мироновым главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Миронов предложил включить в соцпакет для пенсионеров 300 минут исходящих звонков во все сети, 25 ГБ интернет-трафика и 50 смс в месяц.
Ранее россиянам напомнили, что срочная пенсионная выплата доступна мужчинам с 60 лет и женщинам с 55. При этом должны быть выполнены несколько условий: наличие пенсионных накоплений, стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных коэффициентов.
Тем временем сенатор Мурог перечислил события, о которых пенсионеры должны сообщать Соцфонду.