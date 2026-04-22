Вернувшийся из плена африканских радикалов рассказал о содержании в голоде и на цепях на жаре

«По-разному относились, и хорошо, и плохо, и тяжело было. Голод и цепи, было такое где-то полгода», — рассказал мужчина.
Боевики перевозили россиян с места на место каждые несколько месяцев. В одном из лагерей к ним добавили троих граждан Китая — еду выдавали одну порцию на всех. Воду, к счастью, давали без ограничений. В переговоры об освобождении Юрова не посвящали, знает только, что они шли либо через правительство, либо через компанию-работодателя.
Юров и Грета были захвачены в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой.
Ранее Life.ru писал, что более полугода 13 российских моряков не могут покинуть арестованное рыболовное судно Venus-1 в Намибии. Судовладелец изъял у экипажа загранпаспорта, перестал выплачивать зарплату и фактически бросил людей на произвол судьбы.
