Вернувшийся из плена африканских радикалов рассказал о содержании в голоде и на цепях на жаре

Российский геологоразведчик Юрий Юров, которого вместе с коллегой Олегом Гретой освободили из плена в Мали, поделился жуткими деталями. По его словам, примерно полгода их держали на цепях по ночам, кормили один раз в день, а в какой-то момент пришлось пять месяцев жить практически под открытым небом при 50-градусной жаре.

Источник: Life.ru

«По-разному относились, и хорошо, и плохо, и тяжело было. Голод и цепи, было такое где-то полгода», — рассказал мужчина.

Боевики перевозили россиян с места на место каждые несколько месяцев. В одном из лагерей к ним добавили троих граждан Китая — еду выдавали одну порцию на всех. Воду, к счастью, давали без ограничений. В переговоры об освобождении Юрова не посвящали, знает только, что они шли либо через правительство, либо через компанию-работодателя.

Юров и Грета были захвачены в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой.

