Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян ждёт короткая рабочая неделя: вот сколько дней она продлится

Следующая рабочая неделя в РФ продлится с 27 по 30 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Рабочая неделя, которая начнётся в понедельник 27 апреля, будет четырёхдневной. Это следует из данных производственного календаря на 2026 год.

Россияне будут работать 27, 28, 29 и 30 апреля. После этого их ожидает трёхдневный отдых. Кроме того, предпраздничный рабочий день 30 апреля предполагается сделать сокращённым. В этот день работать предстоит на час меньше, чем обычно.

Сокращение рабочей недели связано с празднованием 1 мая — дня весны и труда.

Напомним, начало мая в этом году традиционно ознаменуется двумя периодами удлиненных выходных по случаю праздников. Россияне будут отдыхать два раза по три дня.

Сколько трудовых будней и беззаботных выходных ждет нас в 2026 году и когда выгоднее всего взять отпуск, можно узнать в производственном календаре с праздниками и выходными, он доступен здесь на KP.RU.