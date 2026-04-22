Россиян ждёт короткая рабочая неделя: вот сколько дней она продлится

Рабочая неделя, которая начнётся в понедельник 27 апреля, будет четырёхдневной. Это следует из данных производственного календаря на 2026 год.
Россияне будут работать 27, 28, 29 и 30 апреля. После этого их ожидает трёхдневный отдых. Кроме того, предпраздничный рабочий день 30 апреля предполагается сделать сокращённым. В этот день работать предстоит на час меньше, чем обычно.
Сокращение рабочей недели связано с празднованием 1 мая — дня весны и труда.
Напомним, начало мая в этом году традиционно ознаменуется двумя периодами удлиненных выходных по случаю праздников. Россияне будут отдыхать два раза по три дня.
Сколько трудовых будней и беззаботных выходных ждет нас в 2026 году и когда выгоднее всего взять отпуск, можно узнать в производственном календаре с праздниками и выходными, он доступен здесь на KP.RU.