В Хабаровском крае за сутки в двух ДТП пострадали два человека

За сутки в регионе выявлено 359 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них шестеро — в Хабаровске. Также зафиксировано 20 случаев непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах, в краевой столице таких нарушений — 18. Еще пять пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, все нарушения зарегистрированы в Хабаровске.