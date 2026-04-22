В Хабаровском крае за сутки в двух ДТП пострадали два человека

В Хабаровском крае 21 апреля 2026 года зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, среди происшествий — один наезд на препятствие и одно столкновение транспортных средств. Погибших нет.
За сутки в регионе выявлено 359 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них шестеро — в Хабаровске. Также зафиксировано 20 случаев непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах, в краевой столице таких нарушений — 18. Еще пять пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, все нарушения зарегистрированы в Хабаровске.
Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасности.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru