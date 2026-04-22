Хабаровчанам будут платить по 5 тыс рублей за сообщения о пьяных водителях

Вознаграждение введено на основании Постановления правительства Хабаровского края от 26.03.2026 № 84-пр. Для того, чтобы его получить, нужно, увидев за рулем человека в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщить о нем в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 112, указав номер, марку, цвет автомобиля, место и время нетрезвого вождения.