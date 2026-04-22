Хабаровчанам будут платить по 5 тыс рублей за сообщения о пьяных водителях

Выплату произведут, если информация подтвердится.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае введено вознаграждение за сообщения о нетрезвых водителях: если информация подтвердится, за нее будет выплачено 5 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Вознаграждение введено на основании Постановления правительства Хабаровского края от 26.03.2026 № 84-пр. Для того, чтобы его получить, нужно, увидев за рулем человека в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщить о нем в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 112, указав номер, марку, цвет автомобиля, место и время нетрезвого вождения.

Затем в течение полугода нужно подать заявление на выплату в КГКУ «Хабаровскуправтодор», образец которого размещен на официальном сайте. Если информация подтвердится и нарушителя задержат, выплата будет произведена. Право на нее имеют жители старше 18 лет, и правонарушение должно быть совершено в Хабаровском крае.

— Если о пьяной езде сообщили сразу несколько человек, то деньги получит гражданин, чье обращение в полиции было зарегистрировано первым, — отметили в КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Напомним, ранее в Бикине пьяный водитель без прав был приговорён к 6 годам колонии за смерть пассажира.