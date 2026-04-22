В Чегдомыне губернатор осмотрел новый сквер «Молодёжный» и парк «Патриот»

В Чегдомыне губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил новый сквер «Молодёжный» и парк «Патриот». Современное общественное пространство появилось благодаря победе в 2023 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На его создание выделили 150 миллионов рублей из федерального бюджета.
В парке обустроили входную зону, место для тихого отдыха, скейтпарк, сцену с открытым кинотеатром, летнее кафе, спортивную и детскую площадки, территорию для молодожёнов, аллею Славы и пруд. Теперь здесь любят проводить время и местные жители, и гости посёлка.
Особенно губернатору понравилась аллея Славы, где увековечены имена бойцов, погибших во время специальной военной операции. Дмитрий Демешин вместе с главой района и членами правительства возложил цветы в память о них.
«Мой принцип — у Хабаровского края нет окраин. Для нас важно, чтобы жизнь в Чегдомыне была комфортной и современной. Парк “Патриот” в Чегдомыне — как раз такой пример», — сказал Дмитрий Демешин.
Губернатор подчеркнул, что Президент ставит задачу уделять особое внимание благоустройству отдалённых территорий. Парк стал ярким примером того, как можно сделать жизнь в небольших посёлках современной и удобной для людей.