Раскрыт способ защиты от мошенников с помощью «второй руки»

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Защитить сбережения от злоумышленников поможет сервис «вторая рука», когда к проверке переводов подключается родственник или друг, сообщила агентству «Прайм» эксперт проекта «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.
«Прежде чем деньги будут списаны со счета, доверенное лицо вместе с владельцем анализирует перевод на предмет рисков. Если операция вызывает сомнения, “вторая рука” её отклоняет. При этом помощник не получает доступа к вашим счетам и не видит остатков — он лишь подтверждает или блокирует конкретные транзакции», — пояснила она.
Особенно услуга полезна при переводах на незнакомые реквизиты или снятии крупных сумм наличными. Банк приостанавливает операцию и уведомляет доверенного, у которого есть 12 часов, чтобы связаться с владельцем счёта. Без согласия «второй руки» платеж не пройдёт.
Подключить сервис можно в мобильном приложении банка или в отделении. Иваткина также рекомендовала установить самозапрет на кредиты через «Госуслуги», запретить сделки с недвижимостью без личного участия, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.