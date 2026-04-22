Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт способ защиты от мошенников с помощью «второй руки»

Иваткина: сервис «вторая рука» поможет защитить сбережения от мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Защитить сбережения от злоумышленников поможет сервис «вторая рука», когда к проверке переводов подключается родственник или друг, сообщила агентству «Прайм» эксперт проекта «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

«Прежде чем деньги будут списаны со счета, доверенное лицо вместе с владельцем анализирует перевод на предмет рисков. Если операция вызывает сомнения, “вторая рука” её отклоняет. При этом помощник не получает доступа к вашим счетам и не видит остатков — он лишь подтверждает или блокирует конкретные транзакции», — пояснила она.

Особенно услуга полезна при переводах на незнакомые реквизиты или снятии крупных сумм наличными. Банк приостанавливает операцию и уведомляет доверенного, у которого есть 12 часов, чтобы связаться с владельцем счёта. Без согласия «второй руки» платеж не пройдёт.

Подключить сервис можно в мобильном приложении банка или в отделении. Иваткина также рекомендовала установить самозапрет на кредиты через «Госуслуги», запретить сделки с недвижимостью без личного участия, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.