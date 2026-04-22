Поколение без дыма: В Британии пожизненно запретят сигареты всем, кто родился после 2008 года

Закон нацелен на создание первого поколения, свободного от курения. Это означает, что нынешние 17-летние подростки и все, кто младше, никогда не смогут легально купить сигареты в Британии.
Но ограничения коснутся не только сигарет. Закон ужесточает оборот на использование вейпов и никотинсодержащих продуктов. Под запрет попадут детские площадки, зоны около школ и больниц. Также вне закона будет признано курение электронных сигарет в машине, где находятся дети.
«Это самая масштабная корректировка сферы общественного здравоохранения за поколение. Знаковый законопроект, он создаст поколение без курения», — заявила баронесса Джиллиан Меррон, представляя документ в Палате лордов.
У закона есть и критики. Они называют его недемократичным и несправедливым. Во многих семьях окажутся братья и сёстры, у которых будут разные права в зависимости от года рождения. Кроме того, общественность опасается, что в будущем правительства могут пойти дальше и ввести аналогичные запреты на другие разрешённые законом продукты.
Ранее Life.ru писал, что Россия тоже движется в сторону запрета вейпов. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минздраву, Минэкономразвития и Минфину выработать регуляторные решения.
