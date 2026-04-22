Их история началась в кинотеатре: супруги из Лесосибирска отметили 50 лет брака

В Лесосибирске чествовали юбиляров семейной жизни. В краевом Агентстве ЗАГС рассказали, что золотую свадьбу отметили Николай Васильевич и Галина Григорьевна Антоновы. Вместе они 50 лет. Большая семья собралась в городской библиотеке имени Горького.
Их история началась в кинотеатре. Юбиляры вспоминают: это была любовь с первого взгляда. Ну, а дальше свидания и романтические встречи у костра на Байкале. 17 апреля 1976 года в Новоенисейском поссовете Лесосибирска пара узаконила свои отношения. Спустя полвека Галина и Николай вновь взяли в руки перья и на этот раз поставили подписи в Почетной книге юбиляров.
— Мы желаем супругам вдохновения для написания следующих глав романа, ярких незабываемых событий, увлекательных путешествий и семейного долголетия!