Их история началась в кинотеатре: супруги из Лесосибирска отметили 50 лет брака

Их история началась в кинотеатре. Юбиляры вспоминают: это была любовь с первого взгляда. Ну, а дальше свидания и романтические встречи у костра на Байкале. 17 апреля 1976 года в Новоенисейском поссовете Лесосибирска пара узаконила свои отношения. Спустя полвека Галина и Николай вновь взяли в руки перья и на этот раз поставили подписи в Почетной книге юбиляров.