Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Их история началась в кинотеатре: супруги из Лесосибирска отметили 50 лет брака

Супруги Антоновы из Лесосибирска отметили золотую свадьбу.

Источник: Комсомольская правда

В Лесосибирске чествовали юбиляров семейной жизни. В краевом Агентстве ЗАГС рассказали, что золотую свадьбу отметили Николай Васильевич и Галина Григорьевна Антоновы. Вместе они 50 лет. Большая семья собралась в городской библиотеке имени Горького.

Их история началась в кинотеатре. Юбиляры вспоминают: это была любовь с первого взгляда. Ну, а дальше свидания и романтические встречи у костра на Байкале. 17 апреля 1976 года в Новоенисейском поссовете Лесосибирска пара узаконила свои отношения. Спустя полвека Галина и Николай вновь взяли в руки перья и на этот раз поставили подписи в Почетной книге юбиляров.

— Мы желаем супругам вдохновения для написания следующих глав романа, ярких незабываемых событий, увлекательных путешествий и семейного долголетия!