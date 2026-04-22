Названы даты весенних испытаний тепловых сетей в Хабаровске и Хабаровском районе

С 11 по 15 мая состоятся гидравлические испытания трубопроводов зоны Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33). Без горячего водоснабжения останутся потребители в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ГВС отключат в Центральном районе, в границах улиц Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Гоголя — Некрасова. В данный период времени горячее водоснабжение будет отсутствовать и у потребителей Хабаровского района — села Матвеевка, Тополево.