Три аэропорта в Хабаровском крае закрыты после весеннего снегопада

Апрельский снегопад повлиял на работу трёх аэропортов в Хабаровском крае. Авиагавани закрыты для расчистки взлётно-посадочных полос, рейсы переносят на другие дни, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт до 13:00 для приёма и отправления воздушных судов. Вылеты рейсов 403 за 20 и 22 апреля по маршруту Николаевск-на-Амуре — Аян отложены. Сведения о времени отправки предоставят сегодня в 12:10.
Снегом замело аэропорт Херпучей, воздушная гавань не принимает и не отправляет воздушные суда до 16:00. Рейсы 409 и 410 за 22 апреля по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи и в обратном направлении перенесены на 23 апреля. Вылет из краевого центра запланирован на 10:10.
Аэропорт Чумикана закрыт до 17:00 для приёма и отправления самолётов. Авиагавань принимает только воздушные суда с вертикальным взлётом и посадкой — вертолеты. Рейсы 407 и 408 за 22 апреля из Николаевска-на-Амуре в Чумикан и обратно перенесены на 23 апреля. Причина — неблагоприятные метеоусловия Чумикана. Вылет из Николаевска-на-Амуре запланирован на завтра в 10:20.